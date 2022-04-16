Дії уряду Великої Британії нібито є ворожими. Про це мовиться у заяві міністерства закордонних справ Росії, повідомляє 24 канал.
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Окупанти вважають курс влади "русофобським"
Там заявили, що відповідне рішення ухвалили зокрема через введення санкцій щодо посадових осіб держави-агресорки.
Росія вважає, що курс британської влади начебто є "русофобським". Члени уряду, мовляв, "розпалюють негативне ставлення" до країни-окупантки.
Кому Росія заборонила в'їзд
Згідно із заявою, заборона на в'їзд до Росії поширюється на 13 осіб, зокрема на:
- міністра юстиції;
- міністра оборони;
- міністра фінансів;
- міністрів закордонних та внутрішніх справ;
- колишню прем'єр-міністерку Терезу Мей, яка зараз є депутаткою парламенту.
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