Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что цель россиян постоянно меняется.

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"Уже не звучит "демилитаризация" и "денацификация". Дают официальные сообщения генштаба, что цель – выйти к границам Донецкой и Луганской областей. То есть разговоров о захватах Киева действительно нет", – сказал правозащитник.

Пропаганда меняет риторику

Фейгин отметил, что российское общество готовили к отказу захватить Киев в течение недели сказками о том, что они этого и не хотели. Даже изменилась риторика пропагандиста Соловьева, назвавшего украинскую армию второй в Европе после российской.

Пропаганда показывает официальную точку зрения. Она показывает эмоциональное отношение ко всему этому,

– сказал Фейгин.

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