Разговоров об отставке лично со мной никто не вел, – Коляда

В среду, 4 марта, в Верховной Раде Украины состоится внеочередное заседание по обновлению Кабмина. Министр по делам ветеранов Оксана Коляда заявила, что с ней о ее возможной отставке никто не говорил.

Возможность уйти с должности Оксана Коляда прокомментировала Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос, были с ней разговоры об отставке с должности министра ветеранов.

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Таких разговоров лично со мной никто не вел,

– сказала Коляда.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

Украинский парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта 2020 года по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, будут рассматривать вопросы отставки Гончарука и назначения нового премьер-министра.

Накануне СМИ сообщили о том, что кадровые изменения могут произойти в нескольких министерствах, в том числе и Министерстве ветеранов, оккупированных территорий и переселенцев. Однако в последнее время у власти есть идея разделить ведомство так, как это было до августа 2019 года. Кроме того, премьер Алексей Гончарук ранее подтвердил, что есть идея назначить Резникова председателем нового старого Министерства оккупированных территорий.

Что известно об объединении министерств?Отдельно министерства по делам ветеранов, а также временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц существовали в предыдущем Кабинете Министров Украины при премьерстве Владимира Гройсмана.



Верховная Рада 29 августа 2019 года утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. До того времени существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и делам ветеранов.



Его руководитель Оксана Коляда сразу заявила, что не понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя разными аудиториями.