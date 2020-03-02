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      Розмов про відставку особисто зі мною ніхто не вів, – Коляда

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      Коляда заявила, що з нею ніхто не говорив про її відставку / file.liga.net

      У середу, 4 березня, у Верховній Раді України відбудеться позачергове засідання щодо оновлення Кабміну. Міністерка у справах ветеранів Оксана Коляда заявила, що з нею про її можливу відставку ніхто не говорив.

      Можливість піти з посади Оксана Коляда прокоментувала Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання, чи були з нею розмови про відставку з посади міністерки ветеранів.

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      Таких розмов особисто зі мною ніхто не вів,
      – зазначила Коляда.

      Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

      • Український парламент збереться на позачергове пленарне засідання о 16:00 4 березня 2020 року на вимогу президента України Володимира Зеленського. Ймовірно, розглядатимуть питання відставки Гончарука та призначення нового прем’єр-міністра.
      • Напередодні ЗМІ повідомили про те, що кадрові зміни можуть відбутися у кількох міністерствах, зокрема й Міністерство ветеранів, окупованих територій та переселенців. Однак останнім часом у владі є ідея розділити відомство так, як це було до серпня 2019 року. Крім того, прем'єр Олексій Гончарук раніше підтвердив, що є ідея призначити Резнікова головою нового старого Міністерства окупованих територій.

      Що відомо про об'єднання міністерств? Окремо міністерства у справах ветеранів, а також тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб існували у попередньому Кабінеті Міністрів України – за прем'єрства Володимира Гройсмана.

      Верховна Рада 29 серпня 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. До того часу існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів. 

      Його очільниця Оксана Коляда одразу заявила, що не розуміє, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Міністерство у справах ветеранів Оксана Коляда
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