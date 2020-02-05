Олексій Резніков може стати міністром тимчасово окупованих територій, – ЗМІ

В уряді анонсували створення Міністерства тимчасово окупованих територій. Ймовірно, його очолить представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Олексій Резніков.

Спершу Резнікова розглядали як кандидата на посаду віцепрем’єра, який мав займатись питаннями окупованих територій, повідомляє "УП".

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Однак згодом вирішили не робити окремого віцепрем’єра окупованих територій. Натомість розділять Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Новостворене Міністерство тимчасово окупованих територій й очолить Резніков.

Джерела кажуть, що він хотів бути міністром з приставкою віце, але буде просто міністром,

– зазначив журналіст "УП" Роман Кравець.

Що відомо про Олексія Резнікова

Юрист, партнер юридичної фірми "Астерс". Родом зі Львова, народився у 1966 році.

Тривалий час був заступником київського міського голови Віталія Кличка. Спочатку у період 2014-2015 років як заступник мера Києва, а потім – у 2016-2018 роках – заступником голови КМДА.

Разом з Сергієм Власенком був адвокатом кандидата на пост президента Віктора Ющенка у справі про невизнання другого туру виборів 2004 року.

У 2019 році Олексій Резніков працював незалежним членом наглядової ради АТ "Ощадний банк України". Втім попри доволі великий послужний список як юриста, у нього фактично відсутній дипломатичний досвід.

У вересні 2019 року став представником України у Мінській групі. Був у складі української делегації на зустрічі Нормандської четвірки у Парижі.

Що відомо про об'єднання міністерств?Верховна Рада 29 серпня 2019 року затвердила створення Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України. До того часу існувало два міністерства: з питань тимчасово окупованих територій та у справах ветеранів. Його очільниця Оксана Коляда одразу заявила, що не розуміє, як можна в одному відомстві працювати з двома різними аудиторіями.