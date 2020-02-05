Алексей Резников может стать министром временно оккупированных территорий, – СМИ

В правительстве анонсировали создание Министерства временно оккупированных территорий. Вероятно, его возглавит представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников.

Сначала Резникова рассматривали как кандидата на должность вице-премьера, который должен был заниматься вопросами оккупированных территорий, сообщает "УП".

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Однако впоследствии решили не делать отдельного вице-премьера оккупированных территорий. Однако разделят Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Новосозданное Министерство временно оккупированных территорий и возглавит Резников.

Источники говорят, что он хотел быть министром с приставкой вице, но будет просто министром,

– отметил журналист "УП" Роман Кравец.

Что известно об Алексее Резникове

Юрист, партнер юридической фирмы "Астерс". Родом со Львова, родился в 1966 году.

Долгое время был заместителем Киевского городского головы Виталия Кличко. Сначала в период 2014-2015 годов как заместитель мэра Киева, а затем – в 2016-2018 годах – заместителем председателя КГГА.

Вместе с Сергеем Власенко был адвокатом кандидата на пост президента Виктора Ющенко в деле о непризнании второго тура выборов 2004 года.

В 2019 году Алексей Резников работал независимым членом наблюдательного совета АО "Ощадный банк Украины". Впрочем, несмотря на довольно большой послужной список как юриста, у него фактически отсутствует дипломатический опыт.

В сентябре 2019 года стал представителем Украины в Минской группе. Был в составе украинской делегации на встрече Нормандской четверки в Париже.

Что известно об объединении министерств?

Верховная Рада 29 августа 2019 года утвердила создание Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. До того времени существовало два министерства: по вопросам временно оккупированных территорий и делам ветеранов. Его руководитель Оксана Коляда сразу заявила, что не понимает, как можно в одном ведомстве работать с двумя разными аудиториями.