Все эти области и спектры очень важны. Об этом в эфире 24 канала заявил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик.
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Эксперт отметил, что Украине стоит обсуждать все сферы – от торговли, инвестиций и экономики до безопасности и обороны.
В некотором смысле космические вещи могут быть более важными для нас, поскольку они дадут контракты, рабочие места и т. д. А разговоры о ПДЧ и вступлении в НАТО могут длиться годами и так и не найти своего решения,
– добавил он.
Дубовик подчеркнул, что украинские отношения с американцами являются многослойными и многозначными. Поддержка продолжается в разных направлениях, однако ее стоит сделать более массивной. Также президенты обсудят, как ее заслужить.
Владимир Дубовик о встрече Байдена и Зеленского: смотрите видео
Встреча Байдена с Зеленским: главное
- Президент Украины отправится в Вашингтон 30 августа.
- На встрече президенты должны подписать 3 документа относительно оборонного партнерства, проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки по сотрудничеству в космической отрасли.
- Зеленский планирует попросить главу Белого дома о помощи по деоккупации Донбасса.