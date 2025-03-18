Как на самом деле нужно воспринимать всю эту "мирную риторику"

Для чего действительно надо протянуть это время – рассказал Андрей Клименко, информирует 24 Канал.

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Время тянут для того, чтобы Европейский Союз, Великобритания и другие наши союзники в мире успели лучше приготовиться, чтобы максимально заменить американскую помощь. Потому что враг никуда не исчез, иллюзиями не страдает и своих целей не изменил.

Однако огромное количество всех этих разговоров как раз и создает у многих те самые иллюзии. И в Украине, и за рубежом. Да, все устали, и поэтому так стремительно распространяются мечты об "открытии аэропортов". Человек, который начитается заголовков, особенно в телеграмме, вдруг чувствует себя так, будто "все уже закончилось".

Но на самом деле до этого еще далеко. И долго. Воспринимайте "мирную" риторику дипломатов и чиновников как искусство скрывать истинные мысли. Не на публику они говорят о ракетах, снарядах и ВПК.

Наши "красные линии" невозможно совместить с фобиями и маниями врага. Такова жизнь. Такая судьба. Такая мировая роль выпала нашей Украине и нам с вами.