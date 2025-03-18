Як насправді потрібно сприймати усю цю "мирну риторику"

Для чого дійсно треба протягнути цей час – розповів Андрій Клименко, інформує 24 Канал.

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Час тягнуть для того, щоб Європейський Союз, Велика Британія та інші наші союзники у світі встигли якнайкраще приготуватись, щоб максимально замінити американську допомогу. Тому що ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив.

Однак величезна кількість всіх цих розмов як раз і створює у багатьох ті самі ілюзії. І в Україні, і за кордоном. Так, всі втомилися, і тому так стрімко поширюються мрії про "відкриття аеропортів". Людина, яка начитається заголовків, особливо в телеграмі, раптом почувається так, ніби "все вже закінчилося".

Та насправді до цього ще далеко. І довго. Сприймайте "мирну" риторику дипломатів і урядовців як мистецтво приховувати справжні думки. Не на публіку вони говорять про ракети, снаряди і ВПК.

Наші "червоні лінії" неможливо поєднати з фобіями і маніями ворога. Таке життя. Така доля. Така світова роль випала нашій Україні й нам з вами.