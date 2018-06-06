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Разложить на камеру купюры – совсем не показатель эффективности работы, – Сытник

55 Читати новину українською
Артем Сытник
Артем Сытник / Соцсети

Работа правоохранительных органов должна заключаться не в разложении денег перед камерами. Такие действия совсем не являются показателем эффективности работы.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, отвечая на вопрос, чем может похвастаться НАБУ в публичной плоскости относительно сделанной работы. Например, ГПУ регулярно в соцсетях выкладывает фото "пойманных на горячем" правонарушителей.

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"Эффективность работы правоохранительного органа заключается не в том, кто больше на камеру разложит купюр. У нас таких фотографий, возможно, даже больше, чем в "идеальной прокуратуре". То есть это не самый главный показатель в работе", – сказал Сытник.

На вопрос, имеют ли в Бюро некий внутренний показатель эффективности, директор органа ответил, что процесс создания Антикоррупционного суда и является показателем эффективности работы НАБУ.

Я могу очень просто ответить на этот вопрос. То, что мы сейчас наблюдаем в парламенте, это именно результат нашей работы. Ибо если бы мы не расследовали те дела, которые мы расследуем, если бы мы их не передавали в суд, то вообще бы не было дискуссии о создании Антикоррупционного суда. Именно наша работа, то, что было сделано нашими детективами и прокурорами Антикоррупционной прокуратуры, дало возможность показать, что действующая судебная система не способна рассматривать такие дела, для расследования которых и создавалось Антикоррупционное бюро,
– подчеркнул он.

Сытник добавил, что Бюро сейчас расследует такие дела, о которых раньше и подумать не могли бы, и Украине не хватает действительно независимого суда, в котором за этими делами могли бы привлечь к ответственности виновных.

"Сейчас мы четко показали, что есть большой перечень дел в отношении топ-чиновников действующей власти. Это такие дела, которые три года назад вообще нельзя было представить. Это и является ответом на то, для чего создавалось Антикоррупционное бюро и что оно сделало. И, к сожалению или к счастью, НАБУ не отвечает за установление виновности или не виновности человека. Это должен делать независимый суд. И, как показала практика, такого суда пока нет", – отметил директор НАБУ.

Видео полного выпуска программы "Pro новости" по 6 июня 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Артем Сытник Антикоррупционный суд
Источник: 24 канал
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