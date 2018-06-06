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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Розкласти на камеру купюри – зовсім не показник ефективності роботи, – Ситник

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Артем Ситник
Артем Ситник / Соцмережі

Робота правоохоронних органів має полягати не в розкладанні грошей перед камерами. Такі дії зовсім не є показником ефективності роботи.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, відповідаючи на запитання, чим може похизуватись НАБУ у публічній площині щодо зробленої роботи. Наприклад, ГПУ регулярно у соцмережах викладає фото "спійманих на гарячому" правопорушників.

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"Ефективність роботи правоохоронного органу не заключається у тому, хто більше на камеру розкладе купюр. У нас таких фотографій, можливо, навіть більше, ніж в "ідеальній прокуратурі". Тобто це не найголовніший показник в роботі", – сказав Ситник.

На запитання, чи мають у Бюро якийсь внутрішній показник ефективності, директор органу відповів, що процес створення Антикорупційного суду і є показником ефективності роботи НАБУ.

Я можу дуже просто відповісти на це запитання. Те, що ми зараз спостерігаємо у парламенті, це саме результат нашої роботи. Бо якби ми не розслідували ті справи, які ми розслідуємо, якби ми їх не передавали до суду, то взагалі б не було дискусії про створення Антикорупційного суду. Саме наша робота, те, що було зроблено нашими детективами та прокурорами Антикорупційної прокуратури, дало можливість показати, що діюча судова система не здатна розглядати такі справи, для розслідування яких і створювалось Антикорупційне бюро,
– наголосив він. 

Ситник додав, що Бюро наразі розслідує такі справи, про які раніше і подумати не могли б, та Україні бракує справді незалежного суду, у якому за цими справами могли б притягти до відповідальності винних. 

"Зараз ми чітко показали, що є великий перелік справ щодо топ-чиновників чинної влади. Це такі справи, які три роки назад взагалі не можна було уявити. Це і є відповіддю на те, для чого створювалось Антикорупційне бюро і що воно зробило. Та, на жаль чи на щастя, НАБУ не відповідає за встановлення винуватості чи не винуватості особи. Це має робити незалежний суд. Та, як показала практика, такого суду наразі немає", – зазначив директор НАБУ. 

Відео повного випуску програми "Pro новини" за 6 червня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики НАБУ Артем Ситник Антикорупційний суд
Джерело: 24 канал
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