За уклонение от мобилизации в военное время предусмотрены штрафы для граждан от 17 до 25 тысяч гривен, а для должностных и юридических лиц - от 34 до 59 тысяч гривен. Представительница Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Ирина Гарбуз в онлайн-формате раскрыла детали.

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Какова сумма штрафа за повторное правонарушение

Законом предусматривается, что военнообязанные, которые не обновили свои данные, должны выплатить штраф. Его сумма предусмотрена статьей об административном правонарушении и напрямую зависит от чего, получают ли его впервые.

За совершение впервые административного правонарушения предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен. А за повторное в течение года – 25,5 тысяч гривен,

– объяснила Гарбуз.

Заметим, в случае несвоевременной уплаты правонарушителем штрафа постановление о его наложении направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя. Оно может также направляться на место работы или по местонахождению его имущества.

Ранее в Минобороны объяснили, что штрафы для тех, кто не обновил данные до 16 июля, не будут выписывать автоматически. Наложить штраф на мужчину могут от трех месяцев со дня обнаружения и до года с момента совершения административного правонарушения. Кроме того, должна быть соблюдена процедура.