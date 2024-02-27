Возможность чувствовать себя в безопасности

Я являюсь большим фанатом такого подхода в принципе – не только в отношении войск, но и инфраструктуры. Однако то, как сейчас это обсуждается, ставит перед нами несколько непростых вопросов.

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Во-первых, эти войска могут размещаться так, чтобы не создать впечатление прямой вовлеченности Запада в войну, а такого впечатления там очень не хотят из-за угрозы ядерной эскалации. То есть нужно решение об устойчивом прекращении огня со всем необходимым "антуражем".

Во-вторых, если это решение будет одобрено и реализовано до полной деоккупации, то это создаст почти классический "корейский" сценарий с присутствием сил по обе стороны.

В-третьих, условия безопасности для этих войск на нашей территории будут предусматривать координацию с нашими союзниками всех действий по территории России и, в случае незавершенной деоккупации, также и оккупированных территорий. То есть процесс освобождения оккупированных территорий может стать возможным только политическим путем.

И, наконец, в-четвертых, это может стать своеобразным "лайтовым" вариантом НАТО для нас на неопределенную перспективу и стать заменителем настоящего НАТО.

Список непростых вопросов и вызовов можно продолжить, одновременно этот вариант действительно предоставляет нам реальные рычаги, без которых мы не будем чувствовать себя в безопасности. В какой-то момент мы можем оказаться перед очень непростым выбором и делать его нужно будет сознательно, с детальным стратегическим анализом всех "плюсов" и "минусов", конечно на фоне тех возможностей и условий, которые у нас будут.