Можливість почуватися у безпеці

Я є великим фанатом такого підходу в принципі – не тільки щодо військ, але й інфраструктури. Однак те, як зараз це обговорюється, ставить перед нами декілька непростих питань.

Читайте також Боррель каже, що війна може вирішитися за кілька місяців: чи можливо це

По-перше, ці війська можуть розміщуватися так, щоб не створити враження прямої залученості Заходу до війни, а такого враження там дуже не хочуть через загрозу ядерної ескалації. Тобто потрібно рішення про стале припинення вогню з усім необхідним "антуражем".

По-друге, якщо це рішення буде схвалене і реалізоване до повної деокупації, то це створить майже класичний "корейський" сценарій з присутністю сил по обидві сторони.

По-третє, умови безпеки для цих військ на нашій території передбачатимуть координацію з нашими союзниками всіх дій щодо території Росії та, в разі незавершеної деокупації, також й окупованих територій. Тобто процес звільнення окупованих територій може стати можливим лише політичним шляхом.

І, нарешті, по-четверте, це може стати своєрідним "лайтовим" варіантом НАТО для нас на невизначену перспективу і стати замінником справжнього НАТО.

Список непростих питань та викликів можна продовжити, водночас цей варіант дійсно надає нам реальні важелі, без яких ми не будемо почуватися в безпеці. В якийсь момент ми можемо постати перед дуже непростим вибором і робити його буде потрібно свідомо, з детальним стратегічним аналізом всіх "плюсів" та "мінусів", звісно на фоні тих можливостей та умов, які в нас будуть.