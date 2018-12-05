Размышления Эйнштейна о религии и Боге продали за огромную сумму

Письмо немецкого физика, автора теории относительности Альберта Эйнштейна с размышлениями о религии и Боге продали на аукционе Christie’s за 2,892 миллиона долларов. Письмо полностью отражает религиозные и философские взгляды Эйнштейна.

Об этом сообщает Christie’s.

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Письмо на двух страницах Эйнштейн написал в Принстоне 3 января 1954 года. Это был его ответ на опубликованную книгу немецкого философа Эриха Гуткинда "Выбор жизни: библейский призыв к восстанию".

Слово Бог для меня лишь выражение и продукт человеческой слабости, а Библия — собрание уважаемых, но все же достаточно примитивных легенд,

– указано в письме Эйнштейна.

Физик написал, что для него еврейская религия, как и все остальные, является воплощением примитивных предрассудков. Кроме того Эйнштейн отметил, что еврейский народ, к которому он принадлежит, ничем не лучше и не хуже, чем другие группы людей, даже если он защищен от худших излишеств из-за отсутствия власти.



Так выглядит письмо Эйнштейна Эриху Гуткинду//Фото: Christie’s



Отрывок письма Эйнштейна о религиозных размышлениях//Фото: Christie’s

Известно, что всемирно известный физик делился с Гуткиндом своими религиозными убеждениями и философскими взглядами за год до своей смерти.