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      Размышления Эйнштейна о религии и Боге продали за огромную сумму

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      Письмо Эйнштейна с размышлениями о религии и Боге продали за огромную сумму
      Письмо Эйнштейна с размышлениями о религии и Боге продали за огромную сумму / Фото из открытых источников

      Письмо немецкого физика, автора теории относительности Альберта Эйнштейна с размышлениями о религии и Боге продали на аукционе Christie’s за 2,892 миллиона долларов. Письмо полностью отражает религиозные и философские взгляды Эйнштейна.

      Об этом сообщает Christie’s.

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      Письмо на двух страницах Эйнштейн написал в Принстоне 3 января 1954 года. Это был его ответ на опубликованную книгу немецкого философа Эриха Гуткинда "Выбор жизни: библейский призыв к восстанию".

      Слово Бог для меня лишь выражение и продукт человеческой слабости, а Библия — собрание уважаемых, но все же достаточно примитивных легенд,
      – указано в письме Эйнштейна.

      Физик написал, что для него еврейская религия, как и все остальные, является воплощением примитивных предрассудков. Кроме того Эйнштейн отметил, что еврейский народ, к которому он принадлежит, ничем не лучше и не хуже, чем другие группы людей, даже если он защищен от худших излишеств из-за отсутствия власти.

      ейнштейн лист
      Так выглядит письмо Эйнштейна Эриху Гуткинду//Фото: Christie’s

      ейнштейн лист
      Отрывок письма Эйнштейна о религиозных размышлениях//Фото: Christie’s

      Известно, что всемирно известный физик делился с Гуткиндом своими религиозными убеждениями и философскими взглядами за год до своей смерти.

      Теги: Деньги Религия Аукцион
      Источник: 24 Канал
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