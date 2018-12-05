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      Роздуми Ейнштейна про релігію та Бога продали за величезну суму

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      Лист Ейнштейна з роздумами про релігію та Бога продали за величезну суму
      Лист Ейнштейна з роздумами про релігію та Бога продали за величезну суму / Фото з відкритих джерел

      Лист німецького фізика та автора теорії відносності Альберта Ейнштейна з роздумами про релігію та Бога продали на аукціоні Christie’s за 2,892 мільйони доларів. Лист повністю відображає релігійні і філософські погляди Ейнштейна.

      Про це повідомляє Christie’s.

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      Лист на двох сторінках Ейнштейн написав у Прінстоні 3 січня 1954 року. Це була його відповідь на опубліковану книгу німецького філософа Еріха Гуткінда "Вибір життя: біблійний заклик до повстання".

      Слово Бог для мене лише вираз і продукт людської слабкості, а Біблія — збірка шанованих, але все ж досить примітивних легенд,
      – зазначено у листі Ейнштейна.

      Фізик написав, що для нього єврейська релігія, як і всі інші, є втіленням примітивних забобонів. Крім того Ейнштейн зазначив, що єврейський народ, до якого і він належить, нічим не кращий і не гірший, ніж інші групи людей, навіть якщо він захищений від найгірших надмірностей через відсутність влади.

      ейнштейн лист
      Так виглядає лист Ейнштейна до Еріха Гуткінда//Фото: Christie’s

      ейнштейн лист
      Уривок листа Ейнштейна про релігійні роздуми//Фото: Christie’s

      Відомо, що всесвітньо відомий фізик ділився з Гуткіндом своїми релігійними переконаннями і філософськими поглядами за рік до своєї смерті.

      Теги: Релігія Гроші Аукціон
      Джерело: 24 Канал
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