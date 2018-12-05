Роздуми Ейнштейна про релігію та Бога продали за величезну суму

Лист німецького фізика та автора теорії відносності Альберта Ейнштейна з роздумами про релігію та Бога продали на аукціоні Christie’s за 2,892 мільйони доларів. Лист повністю відображає релігійні і філософські погляди Ейнштейна.

Про це повідомляє Christie’s.

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Лист на двох сторінках Ейнштейн написав у Прінстоні 3 січня 1954 року. Це була його відповідь на опубліковану книгу німецького філософа Еріха Гуткінда "Вибір життя: біблійний заклик до повстання".

Слово Бог для мене лише вираз і продукт людської слабкості, а Біблія — збірка шанованих, але все ж досить примітивних легенд,

– зазначено у листі Ейнштейна.

Фізик написав, що для нього єврейська релігія, як і всі інші, є втіленням примітивних забобонів. Крім того Ейнштейн зазначив, що єврейський народ, до якого і він належить, нічим не кращий і не гірший, ніж інші групи людей, навіть якщо він захищений від найгірших надмірностей через відсутність влади.



Так виглядає лист Ейнштейна до Еріха Гуткінда//Фото: Christie’s



Уривок листа Ейнштейна про релігійні роздуми//Фото: Christie’s

Відомо, що всесвітньо відомий фізик ділився з Гуткіндом своїми релігійними переконаннями і філософськими поглядами за рік до своєї смерті.