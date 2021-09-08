Взрыв газа произошел в городе Ногинске, расположенном вблизи Москвы. Мощная волна привела к масштабным разрушениям.
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Момент взрыва зафиксировали на камеру
В сети обнародовали видео момента взрыва в квартире 9-этажки. Кадры удалось зафиксировать из окон соседнего дома. На них заметна вспышка, которая приводит к обвалу части дома.
Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС России сообщает, что в результате инцидента полностью уничтожены 8 квартир. Произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах.
В России из-за взрыва обрушилась часть дома / Фото МЧС России
Полностью разрушены 8 квартир / Фото МЧС России
Момент взрыва газа в Ногинске: смотрите видео (18+, содержит нецензурную лексику)
Есть жертвы взрыва, число пострадавших возросло
Глава Министерства здравоохранения Подмосковья сообщила о 7 пострадавших, в больнице находятся 5 из них. Кроме того, стало известно о 2 жертвах взрыва газа.
Взрыв в многоэтажке в России: что известно
- Мощный взрыв прогремел утром 8 сентября на 3-м этаже 9-этажного дома в Ногинске.
- Следственный комитет открыл по данному факту уголовное дело из-за оказания услуг с нарушением правил безопасности.
- На месте инцидента работают 120 спасателей и 30 единиц техники.