По сети гуляют уже десятки видео о том, как изголодавшиеся российские оккупанты прибегают к мародерству. Покинутые с сухпайками 2015 года, они готовы воровать и крушить все, что попадается на их пути.

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Разница между нами и ими

А вот храбрые воины ВСУ, защищающие свою землю, с невероятным уважением относятся к украинскому имуществу. Они не прибегают к мародерству даже тогда, когда есть проблемы с поставкой пищи.

Яркой иллюстрацией разницы между нашими храбрыми героями и оккупантами является автомат на одном из предприятий, расположенном на линии фронта. Он остался неприкосновенным, хотя в первые дни были проблемы со снабжением пищей.

Украинские герои не трогали автомат с едой, несмотря на нестабильные поставки пищи / Фото из фейсбука Глеба Бабича

Смотрите видео о том, как оккупант рассказывает жене о своем мародерстве на Сумщине