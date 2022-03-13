Мережею гуляють вже десятки відео про те, як зголоднілі російські окупанти вдаються до мародерства. Покинуті з сухпайками 2015 року, вони готові красти та трощити усе, що трапляється на їхньому шляху.

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Різниця між нами та ними

А ось хоробрі воїни ЗСУ, які боронять свою землю, з неймовірною повагою ставляться до українського майна. Вони не вдаються до мародерства навіть тоді, коли є проблеми з постачанням їжі.

Яскравою ілюстрацією різниці між нашими хоробрими героями та окупантами є автомат на одному з підприємств, що розташоване на лінії фронту. Він залишився недоторканним, хоча в перші дні були проблеми з постачанням їжі.

Українські герої не чіпали автомату з їжею попри з нестабільним постачанням їжі / Фото з фейсбуку Гліба Бабіча

Дивіться відео про те, як окупант розповідає жінці про своє мародерство на Сумщині