Политолог Тарас Семенюк рассказал 24 Каналу, что условия Владимира Путина по завершению войны, в частности вывода украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, являются для всех неприемлемыми. Важно, что это предложение не сочетается с тем, что предлагает Китай.

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"У западной и украинской дипломатии есть шанс заручиться поддержкой Китая", – сказал он.

Китай предлагает мир в Украине

Тарас Семенюк отметил, что Китае выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Китай стремится к диалогу и мирным переговорам. А предложения Путина свидетельствуют о том, что он этого не хочет,

– подчеркнул политолог.

Перед Саммитом мира в Швейцарии в Казани состоялся саммит БРИКС. По словам Семенюка это подготовка к основному событию по мирному урегулированию событий в Украине, которая должна состояться осенью 2024 года. Там обсуждали альтернативную китайско-бразильскую формулу мира.

Участники БРИКС ее не поддержали, а Сергей Лавров заявил, что между участниками нет единодушия относительно китайского предложения. Это указывает на несогласованные действия Пекина и Москвы,

– отметил Тарас Семенюк.

Противоречия между Россией и Китаем

Заявления Путина не соответствуют китайским представлениям о мире в Украине. Очевидно, что трудно будет достичь того, чтобы в Москве изменили свою позицию.

Если Кремль пойдет в разрез предложений Китая, тебе он останется один. Для нас и Запада это шанс использовать этот момент и начать качественный диалог с Поднебесной, перетянув ее на свою сторону,

– подчеркнул политолог.

Что выгодно Китаю

Китай заинтересован, чтобы завершилась война, ведь через Украину он будет иметь доступ к европейским рынкам, которые выгодны его экономике.

"Запад может показать Пекину истинное лицо Москвы, что она не желает мирных переговоров и не хочет строить будущую модель безопасности. Это характерная черта диктаторов", – добавил политолог.