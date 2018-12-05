Разные диагнозы: судьи нашли неточности в справках о состоянии здоровья Януковича

В Оболонском суде в Киеве завершилось одно из последних заседаний по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Следствие длится с мая 2017 года, за это время президент-беглец успел поменять 11 адвокатов, сейчас у него их осталось трое.

5 декабря Янукович должен был выступить в суде с последним словом по видеосвязи. Такую возможность суд предоставил ему уже в пятый раз, но он снова не смог выйти на связь – якобы из-за того, что в ноябре получил травму во время игры в теннис.

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Адвокаты Виктора Януковича сообщили, что к нему приехал врач, который настаивает на срочном выезде в Израиль, где ему должны сделать несколько операций. Они заверили, что во время лечения экс-президент не сможет выйти на связь и попросили суд приостановить рассмотрение производства до его выздоровления.

Виктор Федорович тяжело заболел. У него нет возможности выйти на видеосвязь из-за того, что медицинское учреждение, в котором он находится, не может организовать условий для этого,

– объяснил адвокат экс-президента Александр Горошинский.

Судей не убедили аргументы защиты Януковича – в справках о состоянии его здоровья, которые адвокаты предоставили коллегии, они нашли неточности. В них речь идет о совершенно разных диагнозах президента-беглеца.



По словам адвокатов, экс-президент травмировался во время игры в теннис

Судьи отказались остановить рассмотрение производства и пошли в совещательную комнату для подготовки приговора.

В суде также сообщили, что вынесение приговора может длиться даже две недели, и сразу после решения гражданам сообщат о нем в официальном вестнике "Правительственный курьер".

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?

После бегства в России во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина ввсети свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.



Кроме госизмене, экс-президента подозревают в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили суд вынести приговор Януковичу в виде 15 лет тюрьмы.