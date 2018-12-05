Різні діагнози: судді знайшли неточності у довідках про стан здоров'я Януковича

В Оболонському суді у Києві завершилося одне з останніх засідань у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Слідство триває з травня 2017 року, за цей час президент-втікач встиг поміняти 11 адвокатів, зараз у нього їх залишилося троє.

5 грудня Янукович мав виступити у суді з останнім словом по відеозв'язку. Таку можливість суд надав йому вже вп'яте, та він знову не зміг вийти на зв'язок – нібито через те, що у листопаді отримав травму під час гри у теніс.

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Адвокати Віктора Януковича повідомили, що до нього приїхав лікар, який наполягає на терміновому виїзді до Ізраїля, де йому мають зробити декілька операцій. Вони запевнили, що під час лікування екс-президент не зможе вийти на зв'язок та попросили суд зупинити розгляд провадження до його одужання.

Віктор Федорович захворів на важку хворобу. Він не має можливості вийти на відеозв'язок через те, що медична установа, в якій він перебуває, не може організувати умов для цього,

– пояснив адвокат екс-президента Олександр Горошинський.

Суддів не переконали аргументи захисту Януковича – у довідках про стан його здоров'я, які адвокати надали колегії, вони знайшли неточності. У них йдеться про абсолютно різні діагнози президента-втікача.



За словами адвокатів, екс-президент травмувався під час гри у теніс

Судді відмовилися зупинити розгляд провадження та пішли до нарадчої кімнати для підготовки вироку.

У суді також повідомили, що ухвалення вироку може тривати навіть два тижні, та зразу після рішення громадян повідомлять про нього в офіційному віснику "Урядовий кур'єр".

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.