13:24
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Різні діагнози: судді знайшли неточності у довідках про стан здоров'я Януковича

      77 Читать новость на русском

      В Оболонському суді у Києві завершилося одне з останніх засідань у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Слідство триває з травня 2017 року, за цей час президент-втікач встиг поміняти 11 адвокатів, зараз у нього їх залишилося троє.

      5 грудня Янукович мав виступити у суді з останнім словом по відеозв'язку. Таку можливість суд надав йому вже вп'яте, та він знову не зміг вийти на зв'язок – нібито через те, що у листопаді отримав травму під час гри у теніс.

      Читайте також: Червоногвардієць Янукович: дивні плакати з президентом-утікачем заполонили Маріуполь

      Адвокати Віктора Януковича повідомили, що до нього приїхав лікар, який наполягає на терміновому виїзді до Ізраїля, де йому мають зробити декілька операцій. Вони запевнили, що під час лікування екс-президент не зможе вийти на зв'язок та попросили суд зупинити розгляд провадження до його одужання.

      Віктор Федорович захворів на важку хворобу. Він не має можливості вийти на відеозв'язок через те, що медична установа, в якій він перебуває, не може організувати умов для цього,
      – пояснив адвокат екс-президента Олександр Горошинський.

      Суддів не переконали аргументи захисту Януковича – у довідках про стан його здоров'я, які адвокати надали колегії, вони знайшли неточності. У них йдеться про абсолютно різні діагнози президента-втікача.

      Віктор Янукович
      За словами адвокатів, екс-президент травмувався під час гри у теніс

      Судді відмовилися зупинити розгляд провадження та пішли до нарадчої кімнати для підготовки вироку.

      У суді також повідомили, що ухвалення вироку може тривати навіть два тижні, та зразу після рішення громадян повідомлять про нього в офіційному віснику "Урядовий кур'єр".

      У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.

      Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.

      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Віктор Янукович Судді
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      сьогодні , 13:06 Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам
      Повернись живим 78
      Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      сьогодні , 13:02 Нельсон Мандела – шибеник, що сколихнув світ, але так і не став щасливим
      Олесь Друкач 136
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      сьогодні , 12:01 Украденные турбины Siemens в Крыму не запускаются
      Злой Одессит 4175
      Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      сьогодні , 11:30 Міжнародний день волонтерів: ті, хто думають про себе в останню чергу
      Дід Панас 107
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду
      19 червня , 21:33
      Перегони між Lamborghini і винищувачем Міг-29: Відео
       14 серпня , 11:15
      Як гравці Вест Хема покарали Ярмоленка за промах у матчі з Челсі
       24 вересня , 16:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук