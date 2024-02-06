Россиянин Иван Жихарев (настоящая фамилия Жигарев), работал под прикрытием пока его "хороший двойник" участвовал в активистской и правозащитной деятельности. О том, как в круги российской оппозиции попал завербованный Кремлем оперативник, говорится в расследовании, проведенном The Insider.
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Как кремлевский шпион стал оппозиционером и правозащитником
Сын советского военного офицера Иван Жигарев родился в немецком городе Магдебург. Иван служил в российском спецназе, а затем был выбран для обучения в Военной академии ГРУ. По данным The Insider, Жигарева завербовали для службы в 29155 подразделении ГРУ не позднее 2009 года. Тогда это подразделение специализировалось на убийствах и военных операциях за рубежом.
Когда Жигарев начал работать в ГУР, у него появился "хороший двойник" –специалист-бурильщик скважин Иван Жихарев, чья фамилия отличалась одной буквой.
Как и остальные члены подразделения 29155, Жигарев действовал по стандартной схеме работы иностранных оперативников – путешествовал за границу вместе с небольшими группами из трех-пяти человек для выполнения задач под прикрытием. The Insider пишет, что в начале марта 2015 года Жигарев под псевдонимом провел десять дней в Нидерландах. Что интересно – в подразделении 29155 в то время работали Александр Петров (Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига) – подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.
Что известно о деле Скрипаля
Жигарев как раз находился в Европе в период подготовки отравления Скрипалей. 3 марта 2018 года, в день приезда Мишкина и Чепиги в Солсбери, он вылетел в Москву из Вены.
The Insider пишет, что в 2017 году Иван Жигарев под прикрытием попал в Московскую открытую школу прав человека при Сахаровском центре. Работники отзывались о нем как о самом активном волонтере, который никогда не отказывал в помощи и участвовал во всех встречах.
"Жихарев" имел доступ к регистрационным данным участников школы и был участником многих управленческих встреч, где в частности обсуждались вопросы финансирования.
Работники Московской открытой школы дали "Жихареву" рекомендацию на участие в Форуме свободной России, организатором которого является Гарри Каспаров. Он участвовал в мероприятии ежегодно, начиная с 2017. Иван Жигарев регулярно просил у организаторов компенсацию за проезд и проживание. The Insider считает, что его настаивание на возмещении расходов может быть связано с желанием получить номер в отеле, где проживали члены организации – возможно, для слежки за ними. Однако просьбы о компенсации оставались невыполненными, а Каспарова, по словам организаторов мероприятия, всегда селили отдельно от остальных участников.
The Insider также отмечают, что на первый Форум свободной России в Вильнюс он приехал с двумя другими правозащитниками – Русланом Камбиевым и Расулом Катагановым. Камбиев сначала отрицал знакомство с "Жихаревым", но потом таки признал, что они познакомились в 2017 году во время мероприятия, организованного Московской открытой школой в Сахаровском центре.
Вероятно, ГРУ сняло с работы Жигарева в 2022 году после того, как французские власти публично обнародовали данные "Жихарева" как шпиона ГРУ вместе с именами нескольких других агентов Кремля, которые ездили на секретную базу вблизи швейцарской границы.
Как действует российская разведка за рубежом
- Участники подразделения 29155 ГРУ, ответственные за отравления и теракты за пределами России, также шпионили за противниками режима президента России Владимира Путина, выдавая себя за правозащитников, документалистов и журналистов. Среди их целей были такие неправительственные организации, как Форум свободной России, основанный Гарри Каспаровым; Центр имени лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова; "Мемориал" – организация, созданная во время гласности Михаила Горбачева, чтобы вести хронику нарушений прав человека и тяжких преступлений сталинского периода.
- За несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину Кремль начал жестче расправляться с похожими организациями. В 2021 году Московский суд признал "Фонд противодействия коррупции" оппозиционера Алексея Навального "экстремистским". Так называемые независимые российские СМИ были названы "иностранными агентами". В декабре 2021 года московский суд "ликвидировал "Мемориал". Центр Сахарова, который в 2014 году получил статус "иностранного агента", был окончательно закрыт другим решением московского суда в 2023 году.
- Форум свободной России Каспарова, штаб-квартира которого находится в столице Литвы Вильнюсе, остается вне официальной юрисдикции Кремля. Сам Каспаров покинул Россию после того, как его роль в серии масштабных антипутинских протестов сделала его главной мишенью для политических репрессий.