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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Разочаровался в войне: бывший пророссийский боевик из Крыма назвал Путина Иудой

Крым.Реалии 437 Читати новину українською

Пророссийский экс-боевик Владимир Дусмуханов, житель Севастополя рассказал, как воевал на Донбассе в 2014 году. Он признался, как боевики убивали пленного украинского военного, и объяснил, почему пророссийские бойцы из Донбасса ездят воевать в Сирию. Теперь он сам разочаровался в войне и называет Путина Иудой.

Также в выпуске:

Олег Сенцов готов умереть. Он начал голодовку и требует, чтобы отпустили всех 64 украинских политзаключенных в России. Олег не согласовывал ни с кем такие шаги, не предупреждал ни адвоката, ни семью.

В 1944 году в Центральной Азии с полуострова по разным оценкам депортировали до 200 тысяч крымских татар. Примерно половина из них погибли. В Симферополе память жертв депортации почнили примерно 100 человек. К памятному знаку принесли цветы, вместе молились. Сквер, где проходила акция, окружили полицейские. К месту проведения траурных мероприятий российские власти стянули автобусы, вероятно, с бойцами росгвардии.

Трагическая история крымских татар сейчас повторяется: сейчас в Крыму народ страдает от репрессий российских властей. Так они говорят сами. Чтобы привлечь внимание к тому, как нарушаются права крымских татар, диаспора в Турции начала акцию "Дорога в Крым". По всему миру кримские татары вышивают отрезы ткани, затем их составят в длинное полотенце, и устелят им путь к админгранице с Крымом.

Евросоюз и США резко отреагировали на открытие Керченского моста. В Госдепе США заявили, что мост – еще одно доказательство принудительной и незаконной интеграции Крыма к России.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Крым.Реалии
Источник: 24 Канал
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