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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Розчарувався у війні: колишній проросійський бойовик з Криму назвав Путіна Іудою

Крим.Реалії 784 Читать новость на русском

Проросійський екс-бойовик Володимир Дусмуханов, житель Севастополя розповів, як воював на Донбасі у 2014 році. Він зізнався, як бойовики вбивали полоненого українського військового, та пояснив, чому проросійські бійці з Донбасу їздять воювати до Сирії. Тепер він сам розчарувався у війні та називає Путіна Іудою.

Також у випуску:

Олег Сенцов готовий померти. Він почав голодування і вимагає, щоб відпустили всіх 64 українських політв'язнів в Росії. Олег не узгоджував ні з ким такі кроки, не попереджав ні адвоката, ні родину.

У 1944 році до Центральної Азії з півовстрова за різними оцінками депортували до 200 тисяч кримських татар. Приблизно половина з них загинули. У Сімферополі пам'ять жертв депортації вшангували приблизно 100 осіб. До пам'ятного знаку принесли квіти, разом молилися. Сквер, де відбувалася акція, оточили поліцейські. До місцяпроведення жалобних заходів російська влада стягнула автобуси, імовірно, з бійцями росгвардії.

Трагічна історія кримських татар зараз повторюється: зараз в Криму народ потерпає від репресій російської влади. Так вони кажуть самі. Щоб привернути увагу до т ого, як порушуються права кримських татар, діаспора у Туреччині розпочала акцію "Дорога до Криму". По всьому світу кримьскі татари вишивають відрізи тканини, потім їх складуть у довжелезний рушник, і встелять ним шлях до адмінкордону з Кримом.

Євросоюз і СШа різко відреагували на відкриття Керченського мосту. У Держдепі США заявили, що міст – ще один доказ примусової та незаконної інтеграції Криму до Росії.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Крим.Реалії Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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