Ужасные кадры последствий авиаудара обнародовали в одном из местных телеграм-каналов.

Важно "Ольхой" по оккупантам: уничтожены десятки единиц бронетехники и систем ПВО

Ранее в Нацполиции заявили, что информация о потерях среди мирного населения уточняется. Точно известно, что оккупанты повредили газопровод.

Отметим, что Ирпень обстреливают уже не первый день. Так, в результате атак российских захватчиков 27 февраля в городе горели жилые дома.

Ужасные последствия авиаудара по Ирпеню: смотрите видео



Последствия авиаударов по Ирпеню / Фото Нацполиции



Разрушенные дома в Ирпене / Фото Нацполиции

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