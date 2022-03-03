Жахливі кадри наслідків авіаудару оприлюднили в одному з місцевих телеграм-каналів.

Важливо "Вільхою" по окупантах: знищено десятки одиниць бронетехніки та систем ППО

Раніше у Нацполіції заявили, що інформація про втрати серед мирного населення уточнюється. Точно відомо, що окупанти пошкодили газопровід.

Зауважимо, що Ірпінь обстрілюють уже не перший день. Так, унаслідок атак російських загарбників 27 лютого у місті горіли житлові будинки.

Жахливі наслідки авіаудару по Ірпеню: дивіться відео



Наслідки авіаударів по Ірпеню / Фото Нацполіція



Зруйновані будинки в Ірпеню / Фото Нацполіція