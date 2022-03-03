З початку війни Збройні сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 "Вільха".

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Підтверджені факти знищення десятків одиниць російської бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, а також мобільних командних пунктів.

Що таке "Вільха" Це український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів. Зброя розроблена на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". "Вільху" прийняли на озброєння української армії у 2018 році.

Джерело: Це український тактичний ракетний комплекс з коригованим боєприпасом калібру 300 міліметрів. Зброя розроблена на основі радянської реактивної системи залпового вогню 9К58 "Смерч". "Вільху" прийняли на озброєння української армії у 2018 році.Джерело: Вікіпедія

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