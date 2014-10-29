Разработана инновационная внешняя батарея Zap&Go
Новинка под названием Zap&Go оснащена так называемым суперконденсатором, благодаря чему может пополнять свой энергозапас значительно быстрее, чем обычные портативные аккумуляторы.
Достаточно всего 5 минут, после чего зарядное устройство можно подключить к смартфону с разряженной батареей.
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Стандартно гаджет оснащен выдвижной вилкой американского образца, однако в комплекте предусмотрены переходники для всех типов розеток. Пока что разработчики собирают средства на запуск серийного производства на ресурсе Indiegogo. Первые поставки супербыстрой батареи планируют начать не раньше, чем через год.
Источник: Телеканал новостей "24"
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