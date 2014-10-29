12:23
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости науки
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Разработана инновационная внешняя батарея Zap&Go

      408 Читати новину українською

      Новинка под названием Zap&Go оснащена так называемым суперконденсатором, благодаря чему может пополнять свой энергозапас значительно быстрее, чем обычные портативные аккумуляторы.

      Достаточно всего 5 минут, после чего зарядное устройство можно подключить к смартфону с разряженной батареей.

      Читайте также: ASUS анонсировала бюджетный Android-планшет, компания IKEA представила стол-трансформер

      Стандартно гаджет оснащен выдвижной вилкой американского образца, однако в комплекте предусмотрены переходники для всех типов розеток. Пока что разработчики собирают средства на запуск серийного производства на ресурсе Indiegogo. Первые поставки супербыстрой батареи планируют начать не раньше, чем через год.

      Теги: Новости США Курьезные новости
      Источник: Телеканал новостей "24"
      powered by lun.ua
      Новости за 29 октября 2014
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      сегодня , 12:01 Безбарьерность в Украине: быть или не быть, вот в чем вопрос
      Лев Парцхаладзе 71
      "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      сегодня , 11:30 "Евробляхеры" продолжают перекрывать дороги: полный перечень трасс
      Євгенія Мазур 3918
      Тыл Героя: чем живет семья главного десантника Украины
      сегодня , 11:01 Тыл Героя: чем живет семья главного десантника Украины
      1
      "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори необхідні українським бійцям на Донбас
      сегодня , 11:00 "Уявіть, що навпроти вбивця": чому тепловізори необхідні українським бійцям на Донбас
      Віталій Дейнега 41
      День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
      сегодня , 10:02 День достоинства и свободы: ТОП-5 фильмов о Евромайдане
      Юлія Михайлова 372
      Экс-советник Путина рассказал о подготовке России к большой войне
       29 мая 2016 , 10:15
      Украина начала строительство "Стены" на границе с Россией
       14 мая 2016 , 18:36
      Вакарчук обратился к Порошенко с резким заявлением: Господин Президент, где изменения в стране?
       23 января 2016 , 23:45 68
      СМИ обвиняют Авакова в неуплате налогов в особо крупных размерах
       14 января 2016 , 17:59
      Самый большой летательный аппарат в мире готовят к первому полету
       7 марта 2016 , 08:15
      Почему утопили последний грандиозный космический проект СССР
       20 февраля 2016 , 23:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук