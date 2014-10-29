Разработана инновационная внешняя батарея Zap&Go

Новинка под названием Zap&Go оснащена так называемым суперконденсатором, благодаря чему может пополнять свой энергозапас значительно быстрее, чем обычные портативные аккумуляторы.

Достаточно всего 5 минут, после чего зарядное устройство можно подключить к смартфону с разряженной батареей.

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Стандартно гаджет оснащен выдвижной вилкой американского образца, однако в комплекте предусмотрены переходники для всех типов розеток. Пока что разработчики собирают средства на запуск серийного производства на ресурсе Indiegogo. Первые поставки супербыстрой батареи планируют начать не раньше, чем через год.