Тренд сегодняшнего дня – lifelong learning, или непрерывное обучение – позволяет рассматривать изучение английского не только как инструмент для работы, но и как основу для социального взаимодействия, вдохновляет развиваться. Далее читайте на украинском.

Джерело: сайт 24 каналу

Світовий рейтинг знання англійської мови EF EPI, що ґрунтується на результатах онлайн-тесту, який пройшли 2,2 млн людей зі 100 країн світу у 2020 році, навів перелік професій, які найкраще знають англійську мову.

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Прцівники, яких галузь краще та гірше знають англійську

Виявилося, що найкраще англійську знають юристи та працівники галузі консалтингу. Перші сходинки переліку світового рейтингу професій EF EPI виглядають так:

Юристи;

Дослідження та розробки;

Розробка стратегій та планування;

Бухгалтерія та фінанси;

Інформаційні технології;

Маркетинг;

Управління персоналом.

Гірше англійську знають адмінперсонал, середній технічний персонал, спеціалісти зі сфери господарчого обслуговування та люди, які залучені на виробництві.



Кольором позначені групи рівнів знання англійської EF EPI – дуже високий, високий, середній, низький, дуже низький / Джерело EF EPI

Міжнародна взаємодія та поява єдиного онлайн-простору з різними юрисдикціями – місцевою та глобальною – спонукала юристів найкраще в світі вивчити англійську.

В Україні ситуація інша

Проте в Україні, за нашими даними, ситуація інша – англійська має найбільший попит серед IT-фахівців. А ось фінансовий сектор, фармацевтична галузь та важка промисловість є галузями-лідерами з навчання не тільки у світі, але і в Україні.

Активно вивчають англійську і агрокомпанії, які поставляють продукцію на світові ринки. Взагалі ж, тренд сьогодення – lifelong learning, або безперервне навчання – дозволяє розглядати вивчення англійської не лише як інструмент для роботи, але і як основу для соціальної взаємодії, що надихає розвиватися.

Згідно зі статистикою онлайн-школи EnglishDom щодо її приватних та корпоративних клієнтів, в Україні найбільше займаються вивченням англійської представники інформаційних технологій та перші сходинки виглядають так:

IT-фахівці – 28%.

Представники креативних індустрій та бізнесу – 23%.

Працівники сфери обслуговування – 7%.

Освітяни та держслужбовці – 5%.

Також рейтинг EF EPI проаналізував знання англійської не лише за критерієм спеціалізації, а і за належністю до конкретного сектору.

Найкращими у світі у знаннях англійської виявилися такі галузі:

Консалтинг;

IT;

Виробництво товарів повсякденного вжитку;

Фармацевтична промисловість;

Гірська промисловість та енергетика.



Рейтинг галузь, які найкраще у світі у знають англійську / Джерело EF EPI

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Експерти рейтингу EF EPI також зазначають, що рівень володіння мовою в державних секторах із меншою конкуренцією значно нижче, ніж в інших галузях. Це пояснюється тим, що пріоритет державних службовців, зокрема, освітян – це обслуговування своїх співгромадян. Проте, щоб ці фахівці також могли використовувати передові світові методики та досвід, їх також потрібно стимулювати вивчати англійську мову.

Також в дослідженні EF EPI припускається, що в Європі існує негласний мовний бар'єр, який не дає співробітникам перейти з молодших посад на сходинку вище – менеджерів середньої ланки – у разі, якщо вони не говорять англійською. Цікаво, що цей принцип не поширюється на керівників. Там відбір жорсткіший і більше значення мають лідерські якості. Вік керівників майже завжди вище, ніж середній вік співробітників. А люди за 40 років у своїй більшості володіють англійською гірше, ніж нові покоління. Тому серед кваліфікованих кандидатів на керівні посади не завжди можуть знайтися претенденти з хорошим знанням англійської мови.