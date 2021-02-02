Разработчики, юристы или финансисты: кто знает английский лучше всех в мире
Тренд сегодняшнего дня – lifelong learning, или непрерывное обучение – позволяет рассматривать изучение английского не только как инструмент для работы, но и как основу для социального взаимодействия, вдохновляет развиваться. Далее читайте на украинском.
Джерело: сайт 24 каналу
Світовий рейтинг знання англійської мови EF EPI, що ґрунтується на результатах онлайн-тесту, який пройшли 2,2 млн людей зі 100 країн світу у 2020 році, навів перелік професій, які найкраще знають англійську мову.
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Прцівники, яких галузь краще та гірше знають англійську
Виявилося, що найкраще англійську знають юристи та працівники галузі консалтингу. Перші сходинки переліку світового рейтингу професій EF EPI виглядають так:
- Юристи;
- Дослідження та розробки;
- Розробка стратегій та планування;
- Бухгалтерія та фінанси;
- Інформаційні технології;
- Маркетинг;
- Управління персоналом.
Кольором позначені групи рівнів знання англійської EF EPI – дуже високий, високий, середній, низький, дуже низький / Джерело EF EPI
Міжнародна взаємодія та поява єдиного онлайн-простору з різними юрисдикціями – місцевою та глобальною – спонукала юристів найкраще в світі вивчити англійську.
В Україні ситуація інша
Проте в Україні, за нашими даними, ситуація інша – англійська має найбільший попит серед IT-фахівців. А ось фінансовий сектор, фармацевтична галузь та важка промисловість є галузями-лідерами з навчання не тільки у світі, але і в Україні.
Активно вивчають англійську і агрокомпанії, які поставляють продукцію на світові ринки. Взагалі ж, тренд сьогодення – lifelong learning, або безперервне навчання – дозволяє розглядати вивчення англійської не лише як інструмент для роботи, але і як основу для соціальної взаємодії, що надихає розвиватися.
Згідно зі статистикою онлайн-школи EnglishDom щодо її приватних та корпоративних клієнтів, в Україні найбільше займаються вивченням англійської представники інформаційних технологій та перші сходинки виглядають так:
- IT-фахівці – 28%.
- Представники креативних індустрій та бізнесу – 23%.
- Працівники сфери обслуговування – 7%.
- Освітяни та держслужбовці – 5%.
Також рейтинг EF EPI проаналізував знання англійської не лише за критерієм спеціалізації, а і за належністю до конкретного сектору.
Найкращими у світі у знаннях англійської виявилися такі галузі:
- Консалтинг;
- IT;
- Виробництво товарів повсякденного вжитку;
- Фармацевтична промисловість;
- Гірська промисловість та енергетика.
Рейтинг галузь, які найкраще у світі у знають англійську / Джерело EF EPI
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Експерти рейтингу EF EPI також зазначають, що рівень володіння мовою в державних секторах із меншою конкуренцією значно нижче, ніж в інших галузях. Це пояснюється тим, що пріоритет державних службовців, зокрема, освітян – це обслуговування своїх співгромадян. Проте, щоб ці фахівці також могли використовувати передові світові методики та досвід, їх також потрібно стимулювати вивчати англійську мову.
Також в дослідженні EF EPI припускається, що в Європі існує негласний мовний бар'єр, який не дає співробітникам перейти з молодших посад на сходинку вище – менеджерів середньої ланки – у разі, якщо вони не говорять англійською. Цікаво, що цей принцип не поширюється на керівників. Там відбір жорсткіший і більше значення мають лідерські якості. Вік керівників майже завжди вище, ніж середній вік співробітників. А люди за 40 років у своїй більшості володіють англійською гірше, ніж нові покоління. Тому серед кваліфікованих кандидатів на керівні посади не завжди можуть знайтися претенденти з хорошим знанням англійської мови.
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