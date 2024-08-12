К этой процедуре президент призвал присоединиться дипломатов. Он отметил, что это разрешение нужно Украине для приближения победы.

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Дальнобойным оружием Украина будет уничтожать российские аэродромы

Результаты своей работы министр обороны Украины и представители дипломатической службы должны представить на следующей Ставке.

Также вечером в своем традиционном обращении к украинцам президент Зеленский отметил, что скорейшие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия будут способствовать ударам по местам, откуда российские войска атакуют Украину, в частности, военные аэродромы. Также это позволит уничтожать российскую логистику.

Я очень рассчитываю также, что министр обороны и все наши, украинские, дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины – нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия. Это то, что может значительно приблизить справедливое завершение этой войны, а также спасти тысячи жизней украинцев от российского террора. Вполне справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары,

– сказал президент.

Он добавил, что "Россию нужно принуждать к миру".

Кроме этого, на Ставке обсудили экономические возможности Украины и нашего производства.

"Мы должны так действовать, чтобы наше, украинское, производство несмотря на все получало необходимую поддержку. Правительству поручено увеличить долю украинского производства в государственных закупках, и это должны быть долгосрочные контракты – на 5 – 10 лет. Обязательно сделаем", – заверил гарант государства.