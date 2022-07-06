24 канал собрал самые смешные шутки, мемы и фотожабы, которые создали пользователи. Упомянули и о самом запрете, и об объяснении Генштаба, и о поручении Владимира Зеленского к министерству и Генштабу.
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Военнообязанные не смогут "покинуть зону комфорта"
Граждане Украины шутили над тем, когда именно им потребуется разрешение на выезд в пределах Украины. Мол, когда выходишь из квартиры, едешь в другой район города или просто передвигаешься по комнате.
Люди шутили, что теперь без разрешения не выйдут из дома / Мемы из телеграма "Украина Online"
Впоследствии Генштаб ВСУ объяснил, как следует понимать нововведения и когда и кому будут разрешать выезд. Очевидно, объяснение далось нелегко. Люди начали шутить и над тем, что теперь нужны объяснения объяснений.
Украинцы ждали пояснений Генштаба
Украинцы не очень поняли объяснение Генштаба / Скриншот из твиттера "PhD Б*я водный чип накрылся"
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Люди шутили также над планируемыми поездками и тем, какими они будут после ограничений Генерального штаба ВСУ.
Люди шутили над планами, которые могут сорваться из-за ограничений
Смеялись, что есть места, куда больше не нужно будет ехать
Планировали поездки воздушным способом / Фото из фейсбука Olena Shiyan
Военнообязанные думали, куда поедут после ограничений Генштаба
Украинцы пытались разрешить сложившуюся ситуацию / Фото из фейсбука Olena Shiyan
Дальше – больше. Вечером 5 июля с традиционным обращением к украинцам выступил Владимир Зеленский. Президент сказал, что обещает народу разобраться с этим и попросил Генеральный штаб в дальнейшем не принимать подобные решения без самого Зеленского.
Заметьте Поручение Генштаба и работа над защитой от ракетных ударов: Зеленский обратился к украинцам
Люди сразу отреагировали на обращение президента Украины и не смогли не пошутить над сложившейся ситуацией.
Люди предполагали, как обстоит ситуация с выездом военнообязанных
Украинцы шутили над разрешениями, которые им придется получать / "Новинач"
Наконец вспомнили Алексея Арестовича, который с начала полномасштабной войны всегда всех успокаивал своими обращениями.
После заявлений Генштаба люди вспомнили об Арестовиче
Украинцы ждут новой услуги в приложении Дия