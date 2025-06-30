Согласно расследованию СМИ, Львовская ОГА допустила выезд за границу восьмерых мужчин по письмам от фейковой организации "Гуманитарная надежда нации". Семь из них не вернулись. Интересно, что письма в администрацию подписывались автографом российского императора Александра III, передает 24 Канал.

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Прокуратура начинает расследование

К вечеру, 30 июня, Львовская областная прокуратура отреагировала на информацию в СМИ о том, что должностное лицо несуществующей организации организовывала выезд военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. В частности, предъявляя Львовской областной военной администрации соответствующие письма, которые вносились в систему "Путь".

Поэтому, реагируя на данный факт, Галицкой окружной прокуратурой города Львова зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 332 УК Украины (незаконное пересечение государственной границы). Досудебное расследование поручено территориальному органу полиции.