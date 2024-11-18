Это может приостановить российское наступление в Курской области и потенциально уменьшить давление врага на Востоке Украины. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Важные результаты

Александр Мусиенко отметил, что решение Байдена снять ограничения на применение ATACMS по территории России носит политические признаки. Очевидно, он хочет уйти с поста президента США, поставив такую точку в своей политике поддержки Украины.

Однако есть военно-политические причины. В частности, проверить реакцию лидера КНДР Ким Чен Ына, когда Украина нанесет удары по местам скопления северокорейских войск, будет ли он дальше готов отправить в Россию 100 тысяч военных. Возможно, это сорвет дальнейшее сотрудничество Москвы и Пхеньяна.

Также это возможность обеспечить позицию силы на будущих переговорах, которые могут быть в 2025 году. Потому что если сейчас дальнобойные ракеты ATACMS и другие средства поражения будут давать возможность срывать российское наступление в Курской области, максимально его откладывать, то это обеспечивает определенные позиции для Украины.

Кроме того, есть фактор так называемых "красных линий". Возможно, Джо Байден хочет продемонстрировать, что при его каденции США оставались лидером и придерживались того, что демократии нужно защищать. В частности, принимать такие решения, демонстрируя реакцию на пересечение Россией и Северной Кореей "красных линий".

Поэтому если мы говорим о Курской области, это может приостановить российское наступление там. Также потенциально уменьшить давление на Востоке. Потому что враг будет вынужден передислоцировать определенные свои подразделения на Курщину,

– объяснил военный эксперт.

Однако вряд ли это обязательно остановит продвижение врага на Востоке. Ведь для этого нужно несколько больше средств и сил, их соответствующего применения.

Какие объекты на Курщине могут быть целями

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что на Курщине есть важные объекты, которые могли бы быть целями для ракет ATACMS. Например, с территории Курской области по состоянию на сегодня время от времени фиксируются запуски баллистики, "Шахедов". Есть определенная база, куда прибывает вооружение, техника. Это прикрывается средствами ПВО.

Сейчас ВСУ не могут поразить такие объекты дронами. Потому что в районах концентрации этих средств находится очень много систем радиоэлектронной борьбы. С ракетой ATACMS, которая летит намного быстрее, чем любой дрон, это можно сделать быстрее, качественнее и эффективнее.

Первое. Нас устраивает сценарий, при котором украинские силы будут уничтожать врага в оперативном тылу, насколько достанут. Второй сценарий. Если Россия оттягивает, отводит свои силы и растягивает свои логистические пути обеспечения, нас это тоже устроит. На стадии логистики, растягивания линий обеспечения они будут уничтожаться,

– сказал Мусиенко.

Чем дальше захватчики отходят, чем дальше растягивают свои тылы, тем это уменьшает потенциал российских войск с точки зрения проведения наступательной операции в Курской области. А объекты, которые там можно поражать, давно известны подразделениям Сил обороны.