Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, заметив, что заседание "Рамштайн" перенесли из-за отсутствия Джо Байдена. На самом деле можно понять, почему он не приедет, ведь ураган "Милтон" – действительно серьезная угроза.

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Какие есть шансы на разрешение бить по России

Как отметил Несвитайлов, понятно, что Байден не хочет, чтобы его каденция запомнилась с нерешительностью и обострением войн в мире. У него действительно крутая и сильная карьера. И завершить ее слабо он точно не захочет.

Звучат предположения, что решение об ударах дальнобойным оружием по России на самом деле уже есть. О нем вполне могли договориться в кулуарах. Но пока не пришло время объявить обо всем публично. И основная причина – выборы в США.

Политическое руководство США внимательно смотрит на социологические опросы электората. Они не примут решение, если оно может негативно повлиять на поддержку. Если замеры показывают, что среди избирателей нет однозначного отношения к разрешению, то эту тему педалировать не будут,

– сказал Несвитайлов.

Поэтому можно рассчитывать, что Украина получит разрешение уже после выборов в США. Важно, что Байден будет оставаться президентом до января 2025 года. И уже после проведения голосования он может пойти на такой шаг.

Журналист Боб Вудворд в книге "Война" рассказал о многих кулуарных разговорах среди политиков. К примеру, Байден часто нецензурно говорит о Путине и Нетаньяху.