В обращении Зеленский вспомнил, что каждый день Россия использует по Украине около сотни управляемых авиабомб. По его словам, это постоянное напоминание партнерам о том, что они могут сделать, чтобы остановить этот террор.

Смотрите также Украинцы преодолели российскую ПВО, ГУР провели уникальную операцию: военный обзор от Свитана

Президент напомнил, что Украина требует больше дальнобойности и больше ПВО, а также более сильные санкции против России.

Сейчас – за эту неделю, в различных наших переговорах в Америке – нашу позицию, наши аргументы услышали максимально подробно. Так, что уже любые вопросы лишние. И уже команды – наша и партнеров – начали готовиться к "Рамштайну",

– сообщил Зеленский.

Он отметил, что уже через полторы недели, в октябре на "Рамштайн" Киев и его союзники должны определиться относительно совместных шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради справедливого мира.