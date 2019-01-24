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      Разрушаем стереотипы: есть ли в Украине качественное подсолнечное масло?

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      Разрушаем стереотипы: есть ли в Украине качественное подсолнечное масло?
      Разрушаем стереотипы: есть ли в Украине качественное подсолнечное масло?

      Подсолнечное масло – один из тех продуктов, которые есть почти у каждого на кухне. Более того, каждый из нас каждый день так или иначе употребляет его с пищей. Насколько можно доверять его качеству от украинского производителя?

      В последнее время на волне популяризации здорового образа жизни часто можно встретить утверждение, что подсолнечное масло может быть вредно для здоровья. Но это не более, чем просто мифы.

      Например, в подсолнечном масле в разы больше, чем в оливковом, витамина Е, который является антиоксидантом, регулирует выработку половых гормонов и улучшает состояние нашей кожи. За его свойства этот витамин еще называют витамином молодости и красоты.

      Конечно, все эти полезные свойства есть только в том масле, которое изготовлено ​​в соответствии со всеми нормами, а производитель не экономил на процессе изготовления и обработке семян подсолнечника.

      И, к счастью, сегодня выбор подсолнечного масла очень большой, а значит каждый потребитель может выбрать для себя лучшее. В первую очередь, не нужно бояться большого количества текста на етикатках. Это значит, производитель полностью указывает, как был обработан продукт.

      Главные термины, которые стоит знать потребителю:

      • Прессовое рафинированное масло – это масло первого отжима, которjt затем рафинируют.
      • Рафинированное масло – очищенное физическим или химическим способом от нежелательных компонентов, влияющих на срок годности и пищевую безопасность.
      • Дезодорированное – это масло без запаха. Нерафинированному маслу присущ аромат жареных семечек. Такой запах далеко не всем по вкусу, и использовать такое масло ко многим блюдам не получится. От него избавляются с помощью обработки водяным паром под вакуумом. Кстати, именно этот процесс помогает увеличить срок годности масла, ведь именно вещества, которые обусловливают залах, приводят к быстрой порче.
      • И еще один вид масла – вимороженное. Такое масло обработано холодом, чтобы избавиться от слоя воска, который есть на семенах подсолнечника. Если масло не будет вимороженное, то оно теряет прозрачность и начинает мутнеть при низкой температуре именно из-за воска.

      Более подробные лабораторные исследования качества масла проводят специальные исследовательские центры. Как свидетельствуют результаты исследования научно-исследовательского Центра независимых потребительских экспертиз, все наиболее популярные производители подсолнечного масла в Украине полностью соответствуют нормам "ДСТУ 4492" и являются абсолютно безопасными для употребления: "Олейна" ( "Прессовая" и "Традиционная"), "Щедрый дар", "Чумак золота", "Майола", "Стожар", "Диканька" и "Королевский вкус".

      Лабораторные исследования проводили по следующим показателям: масса нетто, кислотное и перекисное число, количество бенз(а)пирена и наличие гексана.

      масса нетто

      Производители могут обманывать своих потребителей, чтобы сэкономить. Но такого на рынке подсолнечного масла исследователи не обнаружили. Во всех протестированных бутылках фактический вес соответствует заявленному.

      Кислотное и перекисное число

      Эти характеристики показывают насколько масло является свежим и пригодно ли оно для пищевых целей. Все 8 образцов асболютно соответствуют нормам "ДСТУ 4492".

      Бензапирен – это опасное вещество, которое может накапливаться в семенах, особенно если подсолнечные поля были размещены у автомагистралей. Также он может накапливаться при сушке сушилками, работающих на дизеле, или хранении на асфальтовой поверхности. При норме – 2 мкг/кг, в протестированных марках масла ни один производитель не превышает 1 мкг / кг.

      Гексан

      Чтобы извлечь масло из семян производители используют метод прессования, экстракции и комбинируют их. Экстракция считается более экономичным методом, поскольку позволяет максимально извлечь масло из семян.

      В процессе экстракции используется растворитель гексан, однако потребителей это пугает, откуда и появляется миф о наличии бензина в масле. Исследования показали, что все 8 протестированных образцов масла не содержат никаких следов гексана.

      Поэтому ответственный потребитель может найти подсолнечное масло, которое принесет организму только пользу. Для этого не стоит верить мифам и слухам, которые так любят распространять в сети. Читайте этикетки, знайте главные термины и тогда вам нечего бояться!

      Тем более, что результаты исследования доказывают, что подсолнечное масло от 8 самых популярных ТМ полностью соответствует нормам "ДСТУ 4492". Это тот продукт, которым действительно можно гордиться в Украине.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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