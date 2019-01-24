Руйнуємо стереотипи: чи є в Україні якісна соняшникова олія?

Соняшникова олія – один із тих продуктів, які є майже у кожного на кухні. Більше того, кожен з нас щодня так чи інакше вживає його з їжею. Наскільки можна довіряти його якості від українського виробника?

Останнім часом на хвилі популяризації здорового способу життя часто можна зустріти твердження, що соняшникова олія може бути шкідлива для здоров'я. Але це не більше, аніж просто міфи.

Наприклад, в соняшниковій олії в рази більше, ніж в оливковій, вітаміну Е, який є антиоксидантом, регулює вироблення статевих гормонів і покращує стан нашої шкіри. За його властивості цей вітамін ще називають вітаміном молодості і краси.

Звісно, ці всі корисні властивості є лише в тієї олії, яка виготовлена згідно зі всіма нормами, а виробник не економив на процесі виготовлення та обробленні соняшникового насіння.

І, на щастя, сьогодні вибір соняшникової олії дуже великий, а отже кожен споживач може обрати для себе найкраще. В першу чергу, не потрібно боятися великої кількості тексту на етикатках. Це означає, виробник повністю вказує, як був оброблений продукт.

Головні терміни, які варто знати споживачу:

Пресова рафінована олія – це олія першого віджиму, яку потім рафінують.

Рафінована олія – очищена фізичним чи хімічним способом від небажаних компонентів, які впливають на строк придатності та харчову безпеку.

Дезодорована – це олія без запаху. Нерафінованій олії притаманний аромат смаженого насіння. Такий запах далеко не всім до смаку, та й використовувати таку олію до багатьох страв не вийде. Його позбуваються за допомогою обробки водяною парою під вакуумом. До речі, саме цей процес допомагає збільшити термін придатності олії, адже саме речовини, які обумовлюють залах, призводять до швидкого псування.

І ще один вид олії – виморожена. Така олія оброблена холодом, щоб позбутися від шару воску, який є на насінні соняшника. Якщо олія не виморожена, то вона втрачає прозорість і починає мутніти при низькій температурі саме через віск.

Більше детальні лабораторні дослідження якості олії проводять спеціальні дослідницькі центри. Як свідчать результати дослідження науково–дослідницького Центру незалежних споживчих експертиз, усі найбільш популярні виробники соняшникової олії в Україні повністю відповідають нормам "ДСТУ 4492" і є абсолютно безпечними для вживання: "Олейна" ("Пресова" і "Традиційна"), "Щедрий дар", "Чумак золота", "Майола", "Стожар", "Диканька" и "Королівский смак"

Лабораторні дослідження проводили за такими показниками: маса нетто, кислотне і перекисне число, кількість бенз(а)пірену та наявність гексану.

Маса нетто

Виробники можуть обманювати своїх споживачів, аби зекономити. Але такого на ринку соняшникової олії дослідники не виявили. У всіх протестованих пляшках фактична вага відповідає заявленій.

Кислотне і перекисне число

Ці характеристики показують наскільки олія є свіжою і чи вона придатна для харчових цілей. Всі 8 зразків асболютно відповідають нормам "ДСТУ 4492".

Бензапірен – це небезпечна речовина, яка може накопичуватись в насінні, особливо якщо соняшникові поля були розміщені біля автомагістралей. Також він може накопичуватися при сушінні сушарками, що працюють на дизелі, чи зберіганні на асфальтовій поверхні. При нормі – 2 мкг/кг, у протестованих марках олії жоден виробник не перевищує 1 мкг/кг.

Гексан

Щоб витягнути олію з насіння виробники використовують метод пресування, екстракції та комбінують їх. Екстракція вважається більш економним методом ,адже дозволяє максимально витягнути олію з насіння.

У процесі екстракції використовується розчинник гексан, проте споживачів це лякає, звідки і з'являється міф про наявність бензину в олії. Дослідження показали, що всі 8 протестоваиних зразків олії не містять жодних слідів гексану.

Тож відповідальний споживач може знайти соняшникову олію, яка принесе організму лише користь. Для цього не варто вірити міфам і чуткам, які так полюбляють поширювати в мережі. Читайте етикетки, знайте головні терміни і тоді вам нічого боятись!

Тим паче, що результати дослідження доводять, що соняшникова олія від 8 найпопулярніших ТМ повністю відповідає нормам "ДСТУ 4492". Це той продукт, яким дійсно можна пишатись в Україні.