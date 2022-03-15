Как и ожидалось, ничего хорошего энергодарцам российские оккупанты не дали. Россияне умеют только разрушать – на создание не хватает разума и человечности.
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Оккупанты в Энергодаре
Как рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, оккупанты разрушили памятник героям Украины, снесли флагшток с флагом ОУН и сожгли его.
Оккупанты ездят по городу, проверяют автомобили, разбивают переднее стекло, если оно затонировано, отбирают мобильные телефоны. Также уже есть информация о нападениях на мирное население,
– рассказал Орлов.
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