Як і очікувалося, нічого хорошого енергодарцям російські окупанти не дали. Росіяни вміють лише руйнувати – на створення бракує розуму та людяності.
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Окупанти в Енергодарі
Як розповів мер Енергодара Дмитро Орлов, окупанти зруйнували пам'ятник героям України, знесли флагшток з прапором ОУН та спалили його.
Окупанти їздять по місту, перевіряють автомобілі, трощать переднє скло, якщо воно затоноване, відбирають мобільні телефони. Також вже є інформація про напади на мирне населення,
– розповів Орлов.
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