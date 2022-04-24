Противостояние Украины российским оккупантам продолжается. Враг не собирается останавливать войну и продолжает наступления и бомбежки.

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Видеодайджест 60-го дня войны

Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 60-го дня войны против российских оккупантов. Много трофеи, удачные удары по оккупантам – этот день был богат событиями.

Дайджест 60-го дня войны: видео

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