Противостояние Украины российским оккупантам продолжается. Враг не собирается останавливать войну и продолжает наступления и бомбежки.
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Видеодайджест 60-го дня войны
Генеральный штаб ВСУ подвел итоги 60-го дня войны против российских оккупантов. Много трофеи, удачные удары по оккупантам – этот день был богат событиями.
Дайджест 60-го дня войны: видео
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