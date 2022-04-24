Протистояння України російським окупантам триває. Ворог не збирається зупиняти війни та продовжує наступи та бомбардування.

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Відеодайджест 60-го дня війни

Генеральний штаб ЗСУ підбив підсумки 60-го дня війни проти російських окупантів. Багато трофеїв, вдалі удари по окупантах – цей день був багатим на події.

Дайджест 60-го дня війни: відео

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