Протистояння України російським окупантам триває. Ворог не збирається зупиняти війни та продовжує наступи та бомбардування.
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Відеодайджест 60-го дня війни
Генеральний штаб ЗСУ підбив підсумки 60-го дня війни проти російських окупантів. Багато трофеїв, вдалі удари по окупантах – цей день був багатим на події.
Дайджест 60-го дня війни: відео
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