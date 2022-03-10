В сети появилось видео, как сейчас выглядит Мариуполь из космоса. Ужасающие последствия российских обстрелов видны со спутника.

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На спутниковых снимках видно, как выглядел Мариуполь до российского вторжения и как выглядит сейчас, после более чем недели обстрелов.

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