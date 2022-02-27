После этих ударов спасатели и жители вынуждены разбирать завалы.

Стоит внимания В сеть слили контакты Мацегоры, сдавшего Купянск российским оккупантам без боя

В районе Веретиновка после обстрела российскими оккупантами два дома были разрушены до основания. Еще вечером 26 февраля при разборке одного из домов нашли тело мужчины

В общежитии колледжа Сумского аграрного университета вылетели окна.

Без окон остался гериатрический пансионат. Было снесено около 30 окон. Не пострадали жилые комнаты. Выбиты окна в коридорах, переходах и на кухне окна. В заведении 150 пациентов.

Выбиты окна и иссечена крыша в еще нескольких домах.

С помощью неравнодушных людей и власти найдена пленка и затянуты окна гериатрического центра. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.