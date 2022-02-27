Після цих ударів рятувальники та місцеві мешканці змушені розбирати завали.

Варте уваги У мережу злили контакти Мацегори, який здав Куп'янськ російським окупантам без бою

У районі Веретинівка після обстрілу російськими окупантами два будинки було зруйновано вщент. Ще ввечері 26 лютого під час розбирання одного з будинків знайшли тіло чоловіка

У гуртожитку коледжу Сумського аграрного університету вилетіли вікна.

Без вікон залишився геріатричний пансіонат. Було знесено близько 30 вікон. Не постраждали житлові кімнати. Вибито вікна у коридорах, у переходах та на кухні вікна. У закладі 150 пацієнтів.

Вибиті вікна та посічений дах у ще декількох будинках.

За допомогою небайдужих людей та влади знайдена плівка та затягнуті вікна геріатричного центру. Про це повідомив очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький.