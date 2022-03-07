Российские захватчики всю ночь били по гражданским объектам. В частности, под обстрел попали несколько школ и детский сад.

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Под удар попали как гражданские объекты, так и объекты гражданской инфраструктуры

Видео Чаус снимал в Черниговской школе номер 19 – ее уже нет. Стреляли и по объектам гражданской инфраструктуры, сейчас Облэнерго и Черниговгаз возобновляют свою работу в результате повреждений.

Мэр города посоветовал жителям держать голову холодной и продолжать свою работу.

Также он обратился к российским солдатам, заявив, что чем больше они будут разрушать его город, тем медленнее их будут разрывать на куски.

Слава Украине! Верим в Бога и в Вооруженные силы Украины,

– заявил Чаус.

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