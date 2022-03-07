Російські загарбники цілу ніч гатили по цивільних об'єктах. Зокрема під обстріл потрапили декілька шкіл та дитячий садок.

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Під удар потрапили як і цивільні об'єкти, так і об'єкти цивільної інфраструктури

Відео Чаус знімав у Чернігівській школі номер 19 – її вже немає. Стріляли й по об'єктах цивільної інфраструктури, наразі Обленерго та Чернігівгаз відновлюють свою роботу внаслідок пошкоджень.

Мер міста порадив жителям тримати голову холодною та продовжувати виконувати свою роботу.

Також він звернувся до російських солдатів заявивши, що чим більше вони руйнуватимуть його місто, тим повільніше їх розриватимуть на шматки.

Слава Україні! Віримо в Бога та у Збройні сили України,

– заявив Чаус.

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