Японию 2 мая всколыхнул мощный торнадо, ветер переворачивал автомобили и сносил крыши. В результате инцидента пострадали более 90 зданий.

В эпицентре непогоды оказался город Макинохара в префектуре Сидзуока. Десятки зданий там остались без крыш. Из ставен повылетали стекла. Кроме того, ветер нанес значительные разрушения автомобилям.

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Местные жители рассказывают, что сначала послышался стук окон, а затем внезапно исчез свет.

В результате торнадо, обесточенными оказались более 3 тысяч домашних хозяйств. В некоторых районах упали опоры воздушных линий электропередач.

Местные власти также сообщили о нескольких пострадавших. К счастью, люди получили легкие травмы.

В течение суток жители города ликвидировали последствия непогоды. В частности, собирали стекло и остатки черепицы.

Сейчас метеорологи исследуют возможность возникновения повторного торнадо.

Торнадо в Макинохара: смотрите видео

Обратите внимание! В мае 2021 года Япония также пострадала от землетрясения, которое всколыхнуло юго-восточное побережье. В частности, толчки ощутили неподалеку от АЭС "Фукусима-1". К счастью, сбоев в работе АЭС не было.