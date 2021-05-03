Перевернутые машины и разрушенные здания: Японию всколыхнул торнадо
Японию 2 мая всколыхнул мощный торнадо, ветер переворачивал автомобили и сносил крыши. В результате инцидента пострадали более 90 зданий.
Источник:The Japan times
В эпицентре непогоды оказался город Макинохара в префектуре Сидзуока. Десятки зданий там остались без крыш. Из ставен повылетали стекла. Кроме того, ветер нанес значительные разрушения автомобилям.
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Местные жители рассказывают, что сначала послышался стук окон, а затем внезапно исчез свет.
В результате торнадо, обесточенными оказались более 3 тысяч домашних хозяйств. В некоторых районах упали опоры воздушных линий электропередач.
Местные власти также сообщили о нескольких пострадавших. К счастью, люди получили легкие травмы.
В течение суток жители города ликвидировали последствия непогоды. В частности, собирали стекло и остатки черепицы.
Сейчас метеорологи исследуют возможность возникновения повторного торнадо.
Торнадо в Макинохара: смотрите видео
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