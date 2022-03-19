В Николаеве находятся иностранные журналисты, которые освещают ситуацию в городе. Американская газета опубликовала фотографии уставшего и разрушенного войной украинского города.

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На кадрах видно, как местные мужчины вылезли на танк и рассматривают его. Город – все в руинах. Разрушены частные дома, и многоквартирные. От окон остались лишь проемы в стенах.



Жизнь в Николаеве/ The New York Times



Украинский военный в Николаеве / The New York Times



Усталые местные жители / The New York Times



Руины Николаева во время войны / The New York Times

Заметим, кое-где воронки от обстрелов в Николаевской области достигают высоты дома.

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