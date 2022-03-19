У Миколаєві перебувають іноземні журналісти, які висвітлюють ситуацію в місті. Американська газета опублікувала фотографії втомленого та зруйнованого війною українського міста.

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На кадрах видно, як місцеві чоловіки вилізли на танк та розглядають його. Місто – все у руїнах. Зруйновані і приватні будинки, і багатоквартирні. Від вікон залишилися лише отвори у стінах.



Життя в Миколаєві / The New York Times



Український військовий у Миколаєві / The New York Times



Втомлені місцеві мешканці / The New York Times



Руїни Миколаєва під час війни / The New York Times

Зауважимо, подекуди вирви від обстрілів у Миколаївській області сягають висоти будинку.

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